«Сан-Хосе» подписал 2-летний контракт с защитником Демело на $ 1,8 млн

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании двухлетнего соглашения с защитником Диланом Демело.

По нему 25-летний хоккеист заработает $ 1,8 млн, а его средняя годовая зарплата составит $ 900 тыс. По прошлому соглашению Дилан в год зарабатывал $ 650 тыс.

В прошлом сезоне он провёл 63 матча регулярного чемпионата НХЛ за «Сан-Хосе», сделав 20 результативных передач и не забросив ни одной шайбы при показателе полезности «-1». В играх плей-офф Демело отметился одним результативным пасом в десяти встречах.