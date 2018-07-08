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Болельщик сделал татуировку с Овечкиным, поднимающим Кубок Стэнли

Болельщик сделал татуировку с Овечкиным, поднимающим Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Фанат «Вашингтон Кэпиталз» сделал себе татуировку на правой руке в честь завоевания клубом Кубка Стэнли.

На татуировке изображён капитан «столичных» Александр Овечкин, который поднимает над головой главный трофей Национальной хоккейной лиги. Под ним находится логотип клуба с годом завоевания Кубка Стэнли.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» журналистки Washington Post Изабель Хуршудян.

Напомним, 7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.

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