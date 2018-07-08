Розен: с нетерпением жду начала карьеры в КХЛ, о России слышал только хорошее

Нападающий Роберт Розен, пополнивший в межсезонье состав ХК «Сочи», рассказал об ожиданиях от игры в КХЛ.

«Конечно, моя жизнь изменится из-за нового языка и культуры, но это обычный процесс для хоккеиста. Когда я перешёл в состав «Векше», всё было в новинку именно с точки зрения хоккея, теперь же это будет больше касаться быта в России. Впрочем, это именно то, чего я хочу, и с нетерпением жду начала карьеры в КХЛ.

Люди, с которыми я советовался, рассказывали, что жизнь в России тяжело описать. Но говорили исключительно положительные вещи, слышал только хорошее. Я в курсе, что в Сочи отличный климат, свежий воздух, к тому же, город располагается в западной части страны, поэтому ожидаю, что буду чувствовать себя прекрасно», — приводит слова Розена издание Expressen.

В минувшем сезоне 30-летний форвард стал третьим бомбардиром «Векше» в регулярном чемпионате, набрав 40 (17+23) очков в 49 встречах. В плей-офф он провёл 10 матчей и отметился 14 (8+6) баллами.

В составе сборной Швеции Розен стал участником чемпионата мира — 2016, где в 8 матчах набрал 4 (3+1) очка.