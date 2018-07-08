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Полиция арестовала водителя, обвиняемого в трагедии с командой «Бронкос»

Полиция арестовала водителя, обвиняемого в трагедии с командой «Бронкос»
Хоккей / Прочие

Канадская полиция 6 июля задержала водителя грузовика, который врезался в автобус юниорской команды «Гумбольдт Бронкос». Напомним, трагедия произошла в апреле.

В результате столкновения с грузовиком в ДТП погибло 16 человек, ещё 13 оказались раненными. Полиция арестовала 29-летнего Яскирату Сингха Сидхуа, когда он находился у себя дома в Калгари. Ему будут предъявлены официальные обвинения в течение следующей недели, тогда же станут известны детали следствия и запрашиваемое канадской прокуратурой наказание для водителя.

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Источник: TSN Сообщить об ошибке
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