Полиция арестовала водителя, обвиняемого в трагедии с командой «Бронкос»

Канадская полиция 6 июля задержала водителя грузовика, который врезался в автобус юниорской команды «Гумбольдт Бронкос». Напомним, трагедия произошла в апреле.

В результате столкновения с грузовиком в ДТП погибло 16 человек, ещё 13 оказались раненными. Полиция арестовала 29-летнего Яскирату Сингха Сидхуа, когда он находился у себя дома в Калгари. Ему будут предъявлены официальные обвинения в течение следующей недели, тогда же станут известны детали следствия и запрашиваемое канадской прокуратурой наказание для водителя.