Евгений Кузнецов выставит Кубок Стэнли в Челябинске 15 августа

Обладатель Кубка Стэнли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов привезёт главный трофей НХЛ в Челябинск. Кубок Стэнли будет выставлен на обозрение в Ледовом дворце «Трактор» имени Валерия Белоусова 15 августа.

«Пока планируется, что Кубок Стэнли будет выставлен в Ледовом дворце «Трактор» 15 августа — в этот день наша команда сыграет в матче Кубка губернатора Челябинской области с магнитогорским «Металлургом», — сказал директор «Трактора» Иван Сеничев изданию ТАСС.



Кузнецов является третьим воспитанником челябинского хоккея, завоевавшим Кубок Стэнли. Ранее это удавалось Сергею Гончару в 2009 году и Вячеславу Войнову в 2012 и 2014 годах.