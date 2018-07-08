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Евгений Кузнецов выставит Кубок Стэнли в Челябинске 15 августа

Евгений Кузнецов выставит Кубок Стэнли в Челябинске 15 августа
Хоккей / НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов привезёт главный трофей НХЛ в Челябинск. Кубок Стэнли будет выставлен на обозрение в Ледовом дворце «Трактор» имени Валерия Белоусова 15 августа.

«Пока планируется, что Кубок Стэнли будет выставлен в Ледовом дворце «Трактор» 15 августа — в этот день наша команда сыграет в матче Кубка губернатора Челябинской области с магнитогорским «Металлургом», — сказал директор «Трактора» Иван Сеничев изданию ТАСС.

Кузнецов является третьим воспитанником челябинского хоккея, завоевавшим Кубок Стэнли. Ранее это удавалось Сергею Гончару в 2009 году и Вячеславу Войнову в 2012 и 2014 годах.

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