Экс-форвард «Монреаля» Торри Митчелл собирается продолжить карьеру в Швейцарии

Нападающий Торри Митчелл, обменянный в минувшем сезоне из «Монреаль Канадиенс» в «Лос-Анджелес Кингз», не собирается подписывать контракт с какой-либо из команд НХЛ.

С большой долей вероятности 33-летний Митчелл продолжит карьеру в швейцарской лиге NLA в составе «Лозанны», сообщает издание Le Matin.

Торри провёл в НХЛ 11 сезонов, выступая, помимо «Монреаля» и «Лос-Анджелеса», за «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесоту Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Всего на счету 666 матчей, в которых он записал в свой актив 152 (67+85) результативных балла.