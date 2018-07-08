Пьетранджело: «Сент-Луис» заметно усилился, мы взяли классных игроков

Капитан команды НХЛ «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело рассказал, что у него осталось приятное впечатление от подписаний клуба на трансферном рынке.



«Сент-Луис» заметно усилился. Это очень хорошо, ведь мы взяли классных игроков, которые хотят побеждать, они знают, что у нас есть шанс. Это тот следующий шаг, который клуб должен был предпринять, чтобы добиться успеха.

Райан О'Райлли и Тайлер Бозак – отличные двусторонние нападающие, к тому же один из них леворукий, а другой – с правым хватом. Это нюанс, на который не все обращают внимание, но важно иметь подобную вариативность в атаке. Здорово, что мы укрепили линию центрфорвардов, уверен, что все наши новички будут действовать результативно», — приводит слова Пьетранджело официальный сайт «Сент-Луиса».

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