Галиев: «Ак Барсу» теперь надо выиграть второй Кубок Гагарина подряд

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев поделился ожиданиями от предстоящей предсезонной подготовки, а также рассказал, как провёл отпуск.



«Настроение самое лучшее. Уже устал отдыхать. Соскучился по ребятам, по команде и по тренировочному процессу. Пора на лёд. Соскучился по всем просто. Ну а предсезонку надо перетерпеть. Она даёт свои плоды. Так же было и в том году.



Летом съездил отдохнуть с женой. Теперь с новыми эмоциями будем работать. Мы давно хотели побывать в Европе. Наконец, наша мечта осуществилась. Всё было супер. Теперь надо выиграть второй Кубок подряд и дальше покорять Европу», — приводит слова Галиева официальный сайт «Ак Барса».

Утверждён план подготовки «Ак Барса» к сезону-2018/19