Бурмистров: не скажу, что нахожусь в идеальной форме, но готовимся серьёзно

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров оценил свои физические кондиции в преддверии старта предсезонных сборов с командой. Напомним, в межсезонье он продлил соглашение с казанским клубом на два года.



«Думаю, все восстановились. Уже около трёх недель занимаемся самостоятельно. Не скажу, что нахожусь в идеальной форме, но к сборам постарался подготовиться, чтобы легче переносить нагрузки. Готовимся, занимаемся с ребятами довольно серьёзно», — приводит слова Бурмистрова официальный сайт казанского клуба.

Утверждён план подготовки «Ак Барса» к сезону-2018/19