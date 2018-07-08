Падакин — о переходе в «Ак Барс»: прекрасно понимаю, куда я попал и что мне надо

Нападающий Павел Падакин рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона в составе казанского «Ак Барса».

«Когда появился такой вариант, я недолго думал. Все знают, что «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Все знают, что это топ-клуб. Здесь замечательный город, замечательные болельщики. Когда мы приезжали сюда играть, против «Ак Барса» всегда было тяжело. Теперь мне предстоит пробиваться в состав «Ак Барса», и хочется, чтобы сезон начался уже скорее.



Самое главное – это стабильность. В хоккее это важно. Когда команда играет стабильно, по тренерскому заданию, всё получается. Всё это отличало «Ак Барс» от других. Команда была сильнее остальных, и все это видели.

«Сочи» хороший клуб, мне было очень приятно провести там два сезона. Но, когда поступает предложение от «Ак Барса»… Это чемпион, топ-клуб. Я приехал на базу и до сих пор не могу поверить, что для хоккеистов создали такие условия. Это совершенно другой уровень. Я знал, куда перехожу. В «Ак Барсе» стабильный состав, команда не меняет по половине игроков каждый сезон. Всегда хорошо учиться чему-то новому. Это помогает развиваться. Зинэтула Хайдярович требовательный тренер, любит тактику. Я прекрасно понимаю, куда я попал, и что мне надо стараться, доказывать», — приводит слова Падакина официальный сайт «Ак Барса».