Курашов: как узнал, что есть предложение от «Ак Барса», согласился и приехал

Защитник «Ак Барса» Даниил Курашов рассказал, что сразу принял предложение казанского клуба.

Бывший защитник «Адмирала» Даниил Курашов стал игроком «Ак Барса»

«Пока изучаю клубную базу. Встретили меня очень хорошо. Про базу тоже могу сказать только хорошее. Мы Со Стасом Галиевым уже проводили индивидуальные тренировки на льду и на земле. У нашего агента есть свой лёд, на котором мы и занимались, чтобы быть в лучшей форме.



Как решился на переход в «Ак Барс»? Тут и решаться не пришлось. Как узнал, что есть предложение, согласился и приехал. Остальным уже занимался агент. С тренерским штабом успел пообщаться. Но, думаю, более детальный разговор ещё предстоит», — приводит слова Курашова официальный сайт «Ак Барса».