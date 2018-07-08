Нападающий Антон Глинкин выставил Кубок Гагарина в Челябинске

Нападающий Антон Глинкин привёз главный трофей КХЛ в родной город.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

Форвард, завоевавший трофей в составе казанского «Ак Барса», выставил его во дворце спорта «Трактор», а также свозил в ДЮСШ «Урожай» посёлка Кременкуль, который является местом рождения Глинкина.

Напомним, в межсезонье 29-летний нападающий вернулся в «Трактор», заключив двухлетний контракт с челябинским клубом. Ранее Антон уже выступал за него на протяжении восьми сезонов КХЛ.