Овечкин незапланированно посетил Красную площадь с Кубком Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил Красную площадь, привезя туда Кубок Стэнли. Это мероприятие не было заранее запланировано.

«Овечкин только что совершил неожиданный визит на Красную площадь с кубком. Реакция туристов оказалось именно такой, какую можно было ожидать», — написал журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Тома Гулитти.

Напомним, 7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.