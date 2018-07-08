Овечкин незапланированно посетил Красную площадь с Кубком Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил Красную площадь, привезя туда Кубок Стэнли. Это мероприятие не было заранее запланировано.
«Овечкин только что совершил неожиданный визит на Красную площадь с кубком. Реакция туристов оказалось именно такой, какую можно было ожидать», — написал журналист Том Гулитти в своём «твиттере».
Фото также можно посмотреть в «твиттере» Тома Гулитти.
Напомним, 7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.
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