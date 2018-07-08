Глинкин: задача выиграть Кубок Гагарина ставится перед «Трактором» каждый сезон

Форвард «Трактора» Антон Глинкин рассказал о возвращении в Челябинск и ожиданиях от нового сезона.



«Эмоции от возвращения хорошие, положительные. Здесь семья и близкие, это мой родной город, родные клуб и болельщики. На сезон большие планы, будем биться вместе с «Трактором». Задача выиграть Кубок Гагарина каждый сезон ставится перед «Трактором», как и перед любым другим клубом лиги. В прошлом году команда здорово сыграла, и сейчас мы как минимум постараемся не уронить планку и пройти ещё дальше.



С новым главным тренером Германом Титовым пока лично не общался. Знаю, что буквально вчера он приехал. Времени впереди много, познакомимся, пообщаемся. Так что всё будет нормально», — сказал Глинкин.

Нападающий Антон Глинкин выставил Кубок Гагарина в Челябинске