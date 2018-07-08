Абросимов: восстановился от травмы, наконец увижу партнёров по «Ак Барсу»

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов рассказал, что полностью восстановился от травмы, которая помешала ему провести прошлый сезон целиком.



«Да, я уже полностью восстановился. Скоро наконец увижу всех ребят. По всем соскучился. Готов работать в полную силу. Я пропустил больше полугода. Поэтому, думаю, я больше всех скучал. Летом удалось хорошо и правильно поработать. Смог поработать и с ногой тоже. Нагрузку нужно было увеличивать равномерно, чтобы тело полностью было готово к работе», — приводит слова Абросимова официальный сайт «Ак Барса».

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