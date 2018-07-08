Агент рассказал о ходе переговоров Алексея Емелина с клубами НХЛ

Агент Дон Михан, представляющий интересы экс-защитника «Нэшвилл Предаторз» Алексея Емелина, рассказал изданию TVA Sports, что его клиент ведёт переговоры с несколькими клубами НХЛ.

При этом он подчеркнул, что российский хоккеист не будет спешить с выбором будущей команды и постепенно рассмотрит все варианты. На вопрос, может ли Емелин вернуться в драфтовавший его «Монреаль», агент не ответил. Напомним, в составе «Канадиенс» россиянин провёл шесть сезонов.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Емелин принял участие в 76 матчах, записав в актив 9 (1+8) очков при показателе полезности «+9» и 40 минутах штрафного времени.