Хайман: здорово, если я получу возможность поиграть в звене с Таваресом

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман прокомментировал шансы сыграть в новом сезоне в одном звене с новичком команды Джоном Таваресом.

«Это здорово, если я получу возможность поиграть в звене с Таваресом. Это было бы потрясающе, он невероятный игрок. Я играл с Мэттьюсом последние два года, мне очень понравилось выходить на лёд с игроком такого уровня.

Впрочем, сейчас только июль, поэтому многое может измениться с этого момента до начала тренировочного лагеря, поэтому я буду больше переживать за то, как тренироваться и быть готовым к сезону на максимуме.

У нас подобралась действительно хорошая команда, особенно на позиции центрального нападающего», — приводит слова Хаймана официальный сайт НХЛ.