Овечкин: устал носить кубок, но после пары бутылочек пива чувствую себя хорошо

Главный обозреватель «Кэпиталз» для газеты Washington Post Изабель Хуршудян рассказала о состоянии капитана «столичных» Александра Овечкина во время приватной вечеринки по случаю завоевания Кубка Стэнли.

«Немного поговорила с Овечкиным. Александр подтвердил, что его руки устали после ношения Кубка Стэнли по всей Москве. Впрочем, он отметил: «После пары бутылочек пива я чувствую себя довольно хорошо», — написала Хуршудян в своём «твиттере».

Напомним, 7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Сегодня, 8 июля, капитан «столичных» незапланированно посетил с ним Красную площадь.