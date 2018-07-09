Овечкин: не успел отвезти кубок к бабушке, но зато есть повод выиграть его снова

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как он провёл с Кубком Стэнли два дня в Москве.

«Это были два насыщенных дня, за которые мне удалось сделать много чего. Всё было невероятно. Мы очень много думали о том, как всё должно пройти. И в итоге всё получилось просто отлично. Я даже побывал в квартире, где вырос. Немного поспал с кубком, секунд 10, наверное. Побывать в том районе было очень особенным ощущением. В детстве, когда я там жил, не мог и представить, что когда-нибудь случится нечто подобное.

Вот он я, в своём родном городе, где я вырос, где было так много всего. Но такого сумасшествия на Красной площади я не ожидал. Уверен, что все были в шоке. Причём не знаю, от чего именно — от меня или Кубка Стэнли. Это было круто.

До сих пор не сделал фото с мамой, папой и кубком, хотя уже 22 часа. Ещё есть пара часов на это. Знаете, прошлая ночь была немного сумасшедшей, а сегодня собрались самые близкие друзья и родственники. Мы просто расслабляемся и получаем удовольствие.

Я не успел отвезти Кубок Стэнли к бабушке в Подмосковье. Дорога заняла бы слишком много времени. Но зато есть отличный повод выиграть его снова. Как сказал Ти Джей Оши, два раза подряд», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, 7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Вчера, 8 июля, капитан «столичных» незапланированно посетил с ним Красную площадь.