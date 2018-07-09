Тротц: уход Тавареса — огромный шаг вперёд для «Айлендерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал решение бывшего капитана клуба Джона Тавареса перейти в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я поговорил с каждым игроком «Айлендерс» о том, что ожидаю. Мы уже делаем некоторые успехи. Решение Тавареса стало благословением для нас. Многие игроки после этого писали мне сообщения, что клуб будет в порядке. Это огромный шаг вперёд для организации.

Считаю, что «Айлендерс» движется в правильном направлении. Мы молодая команда, у которой светлое будущее. Мы близки к тому, чтобы совершить нечто великое», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.