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Тротц: уход Тавареса — огромный шаг вперёд для «Айлендерс»

Тротц: уход Тавареса — огромный шаг вперёд для «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал решение бывшего капитана клуба Джона Тавареса перейти в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я поговорил с каждым игроком «Айлендерс» о том, что ожидаю. Мы уже делаем некоторые успехи. Решение Тавареса стало благословением для нас. Многие игроки после этого писали мне сообщения, что клуб будет в порядке. Это огромный шаг вперёд для организации.

Считаю, что «Айлендерс» движется в правильном направлении. Мы молодая команда, у которой светлое будущее. Мы близки к тому, чтобы совершить нечто великое», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.

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