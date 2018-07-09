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Овечкин: я хотел стать тем парнем, кто привезёт Кубок Стэнли в Москву

Овечкин: я хотел стать тем парнем, кто привезёт Кубок Стэнли в Москву
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от визита в Москву, куда он на два дня привёз выигранный «столичными» Кубок Стэнли.

«Я не знаю, виной тому я сам или Кубок Стэнли, но интерес к моему приезду в Москву огромен. Это особенный момент. Приятно видеть, когда люди тебя понимают. На Красной площади я попросил людей отойти, чтобы на фотографии был виден собор Василия Блаженного, и все сделали шаг назад — это было здорово. Мои друзья прислали мне фотографию того, сколько людей было позади меня, — это просто невероятно. Мне хотелось стать парнем, который привезёт Кубок Стэнли в Москву», — приводит слова Овечкина Washington Post.

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