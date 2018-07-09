Барзал: без Тавареса ко мне будет больше внимания, я в восторге от этого

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением о своей новой роли в команде после ухода Джона Тавареса в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы встречались с Барри Тротцем, и он сказал, что мой второй год в НХЛ будет отличаться от первого. Ко мне будет привлечено больше внимания, а без Джона тем более. Я в восторге от этого. Это дух соперничества. Воспринимаю это как комплимент и более уважительное отношение к себе», – цитирует Барзала официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 21-летний центральный форвард набрал 85 (22+63) очков в 82 матчах регулярного сезона и выиграл приз лучшему новичку НХЛ – «Колдер Трофи».