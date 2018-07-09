«Сибирь» вышла из отпуска, игроки проходят медосмотр

Сегодня, 9 июля, хоккеисты «Сибири» вышли из отпуска. Об этом информирует новосибирский клуб в своём «твиттере». На опубликованном фото хоккеисты проходят медицинский осмотр.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».

В минувшем сезоне новосибирский клуб не сумел пробиться в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции. «Сибирь» набрала 87 очков в 56 матчах регулярного сезона и отстала от зоны плей-офф на одно очко.

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