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Жарков: четыре недели тренировался индивидуально, чувствую себя отлично

Жарков: четыре недели тренировался индивидуально, чувствую себя отлично
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков рассказал об индивидуальной подготовке к новому сезону.

«Впечатление от города? Всё хорошо! У меня много друзей живёт в Уфе – приглашали в гости, поэтому была возможность познакомиться с городом поближе. Город тихий и спокойный, и при этом есть места, где можно хорошо провести время. Погода прекрасная.

Подготовка к сезону? Я думаю, каждый готовится по-своему, лично у меня была возможность прилететь в Уфу раньше. Тем более нужно было решить бытовые вопросы, встретиться с тренером и руководством команды. Хорошо отдохнул и физически чувствую себя отлично. Четыре недели тренировался по индивидуальной программе и готов к началу сборов», — цитирует Жаркова пресс-служба клуба.

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