Леонид Комаров и Микаэль Гранлунд 10 июля посетят базу «Динамо» в Новогорске

Завтра, 10 июля, в гости к московскому «Динамо» приедет двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе бело-голубых нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Леонид Комаров, информирует официальный сайт московского клуба.

Вместе с ним базу динамовцев в Новогорске посетит ещё один финский хоккеист, выступающий в НХЛ, — форвард «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд. 26-летний нападающий является чемпионом мира 2016 года и бронзовым призёром Олимпийских игр — 2014.

Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени с пресс-конференции хоккеистов. Сообщается, что болельщики «Динамо» смогут в неформальной обстановке лично пообщаться с игроками, сделать памятное фото и получить автограф.