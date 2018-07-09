Кравцов: сезон в родной команде поможет мне вырасти в профессиональном плане

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал заключение нового контракта с родным клубом. Хоккеист объяснил своё решение провести сезон-2018/19 в России.

«Я остаюсь в России, я остаюсь в «Тракторе». Этот сезон в родной команде поможет мне вырасти в профессиональном плане. В свою очередь, постараюсь сделать для «Трактора» много полезного и чаще радовать болельщиков», — цитирует Кравцова официальный сайт челябинского клуба.

По итогам сезона-2017/18 форвард завоевал бронзовые награды КХЛ и МХЛ. На недавнем драфте НХЛ Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером.