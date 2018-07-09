Овечкин — о погибшем брате: уверен, что где-то наверху он за мной следил

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин начал свой второй день с Кубком Стэнли с посещения могилы старшего брата Сергея, погибшего в автокатастрофе, когда Александру было 10 лет.

«Лично для меня было важно это сделать. Уверен, что где-то наверху вместе с мамой Насти (жены Александра Овечкина. — Прим. «Чемпионата») он за мной следил. Для родителей, для меня это был непростой момент. Но время не повернуть вспять. Он был моим братом и научил меня сражаться до конца и отдавать на льду всего себя», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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