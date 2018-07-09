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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прилетит в Омск 11 июля

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прилетит в Омск 11 июля
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прилетит в Омск послезавтра, 11 июля, информирует официальный сайт клуба.

Пресс-служба омского клуба приглашает болельщиков встретить наставника «ястребов» в аэропорту в 16:00 по омскому времени. Сообщается, что также состоится пресс-конференция, посвящённая презентации канадского тренера.

57-летний специалист более 10 лет отработал в НХЛ. С 1998 по 2003 год он возглавлял «Колорадо Эвеланш», с которым в 2001 году выиграл Кубок Стэнли. С 2003 по 2007 год был главным тренером «Атланты Трэшерз», а с 2012 по 2016 год возглавлял «Калгари Флэймз».

Кроме того, Хартли два года отработал в швейцарском клубе «Цюрих Лайонз», с которым становился чемпионом Швейцарии. На чемпионате мира – 2018 канадец тренировал сборную Латвии, с которой дошёл до четвертьфинала турнира.

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