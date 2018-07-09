СКА возглавил рейтинг лучших клубов Европы по версии HockeyArchives

Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.

На первом месте, как и в прошлом году, находится санкт-петербургский СКА, опережающий шведский «Векшё» и московский ЦСКА. В топ-20 вошли ещё четыре клуба КХЛ: «Ак Барс», «Йокерит», «Трактор» и «Локомотив».

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. СКА (КХЛ) — 62,99 балла

2. «Векшё» (Швеция) — 62,25

3. ЦСКА (КХЛ) — 58,52

4. «Ак Барс» (КХЛ) — 54,07

5. «Кярпят» (Финляндия) — 50,26

6. «Комета» (Чехия) — 48,21

7. «Юргорден» (Швеция) — 47,73

8. «Берн» (Швейцария) — 47,68

9. «Мюнхен» (Германия) — 46,69

10. «Таппара» (Финляндия) — 45,92

11. «Йокерит» (КХЛ) — 45,80

12. «Пльзень» (Чехия) — 45,58

13. «Тршинец» (Чехия) — 45,33

14. «Шеллефтео» (Швеция) — 44,73

15. «Трактор» (КХЛ) — 44,14

16. «Лугано» (Швейцария) — 44,10

17. «Градец Кралове» (Чехия) — 43,97

18. «Фрелунда» (Швеция) — 43,65

19. «Локомотив» (КХЛ) — 43,30

20. «Цюрих» (Швейцария) — 43,14.