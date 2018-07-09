СКА возглавил рейтинг лучших клубов Европы по версии HockeyArchives

Известный хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.
На первом месте, как и в прошлом году, находится санкт-петербургский СКА, опережающий шведский «Векшё» и московский ЦСКА. В топ-20 вошли ещё четыре клуба КХЛ: «Ак Барс», «Йокерит», «Трактор» и «Локомотив».
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. СКА (КХЛ) — 62,99 балла
2. «Векшё» (Швеция) — 62,25
3. ЦСКА (КХЛ) — 58,52
4. «Ак Барс» (КХЛ) — 54,07
5. «Кярпят» (Финляндия) — 50,26
6. «Комета» (Чехия) — 48,21
7. «Юргорден» (Швеция) — 47,73
8. «Берн» (Швейцария) — 47,68
9. «Мюнхен» (Германия) — 46,69
10. «Таппара» (Финляндия) — 45,92
11. «Йокерит» (КХЛ) — 45,80
12. «Пльзень» (Чехия) — 45,58
13. «Тршинец» (Чехия) — 45,33
14. «Шеллефтео» (Швеция) — 44,73
15. «Трактор» (КХЛ) — 44,14
16. «Лугано» (Швейцария) — 44,10
17. «Градец Кралове» (Чехия) — 43,97
18. «Фрелунда» (Швеция) — 43,65
19. «Локомотив» (КХЛ) — 43,30
20. «Цюрих» (Швейцария) — 43,14.