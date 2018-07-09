Новички «Северстали» определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба «Северсталь» определились с игровыми номерами, информирует официальный «твиттер» клуба.

Чешский голкипер Доминик Фурх выбрал себе 38-й номер, защитник Денис Куляш будет играть с номером 82 на амуниции, находящиеся на пробных контрактах Владимир Малевич и Николай Белов взяли 75-й и 54-й номера соответственно. Североамериканские нападающие Картер Эштон и Зак Бойчак остановились на 9-м и 11-м номерах, а Иван Захарчук выбрал цифру 18. Также сообщается, что вратарь Сергей Магарилов в следующем сезоне будет выступать под номером 33.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Северстали».