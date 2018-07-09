Кондратьев: с появлением «Торпедо» конкуренция на Востоке станет ещё выше

Защитник «Амура» Максим Кондратьев поделился ожиданиями от работы с главным тренером Николаем Борщевским.

«В своё время играл за «Торонто» и не понаслышке знаю, как в этом канадском клубе ценили не только Александра Могильного, но и другого знаменитого форварда — Николая Борщевского, который там считался одним из самых ярких снайперов. Благодаря этим двум хоккеистам в клубе в своё время создали целую российскую колонию.

Но не менее ярко, чем в Канаде, Борщевский играл и в «Спартаке», и в национальной команде. Кстати, мне уже удалось поработать и с Борщевским-тренером. Это было в «Локомотиве», который возглавил Том Роу и пригласил первым помощником именно Николая Константиновича. Он запомнился как вдумчивый специалист, принимающий взвешенные решения. Уверен, что нас ждут интересные тренировки.

После исключения «Югры» и «Лады» и перевода на Восток «Торпедо» конкуренция в конференции станет ещё выше, но, повторюсь, я не вижу ни одного повода, чтобы сдавать позиции. У нас есть крепкий состав, характер, опыт, огромная поддержка болельщиков. Будем держать марку», — цитирует Кондратьева Russia-Hockey.