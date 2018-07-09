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«Сент-Луис» близок к подписанию контракта с Патриком Маруном

«Сент-Луис» близок к подписанию контракта с Патриком Маруном
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» близок к подписанию контракта с форвардом Патриком Маруном, сообщает клубный инсайдер Лу Корац.

Официально о сделке может быть объявлено сегодня вечером. Срок контракта – один год, зарплата – $ 1,7 млн. По ходу следующего сезона с игроком может быть подписано новое соглашение.

В минувшем сезоне 30-летний форвард успел поиграть за «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В общей сложности он провёл 74 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 43 (17+26) очка при показателе полезности «+1» и 73 минутах штрафа. В плей-офф он провёл за «дьяволов» пять встреч, забросив одну шайбу.

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