Овитю: жду, что «Сочи» будет неудобным соперником для других команд

Защитник ХК «Сочи» Йоанн Овитю поделился ожиданиями от выступления в КХЛ. В начале июля 28-летний французский хоккеист, ранее выступавший в НХЛ за «Эдмонтон», подписал контракт сроком на два года.



«Мне очень интересно присоединиться к новой команде в России. Понравилась и сама идея перехода в молодой клуб КХЛ. Верю, что это классный шанс для того, чтобы написать хорошую историю!



Я знаю о Сочи только по Олимпийским играм. Я знаком с игроками, которые выступали раньше здесь, и слышал только хорошие отзывы о клубе и организации, поэтому мне было просто сделать выбор. Ожидаю увидеть действительно конкурентоспособную лигу с большим количеством талантливых игроков. Если говорить о нашей команде, то я жду, что мы выйдем в плей-офф и будем неудобным соперником для других команд.



Моя жена родом из России. Я был в вашей стране уже более 10 раз. Могу немного поговорить на русском с семьёй жены. У меня неплохая база, я могу читать и писать по-русски. Это помогает мне «выжить», когда я в России», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.