Обозреватель The Athletic Том Рид прокомментировал возможный обмен нападающего Артемия Панарина в другой клуб за год до истечения действующего контракта.
«Лучшим шагом для генерального менеджера команды Ярко Кекяляйнена было бы получить список клубов, где Панарин хотел бы играть и подписать долгосрочный договор, максимизируя свою торговую ценность. По слухам, неплохим вариантом была бы «Флорида», у которой есть хорошие форварды. Один из таких — 20-летний Боргстрём, который в прошлом сезоне забил 23 гола и отдал 29 передач за университет Денверу, прежде чем сделать свою дебют в НХЛ.
Обмен Панарина, конечно, станет огромным ударом по «Коламбусу», но компенсация позволяет минимизировать потери и сосредоточиться на будущем. Это возвращает нас к ситуации с Сергеем Бобровским, который будет требовать большую зарплату. Единственный смысл сохранять Панарина до дедлайна — это если команда не будет попадать в плей-офф», — отметил Рид.
The Athletic: обмен Панарина — серьёзный удар для клуба, но шанс для Бобровского