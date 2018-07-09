Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

The Athletic: обмен Панарина — серьёзный удар для клуба, но шанс для Бобровского

The Athletic: обмен Панарина — серьёзный удар для клуба, но шанс для Бобровского
Хоккей / НХЛ

Обозреватель The Athletic Том Рид прокомментировал возможный обмен нападающего Артемия Панарина в другой клуб за год до истечения действующего контракта.

«Лучшим шагом для генерального менеджера команды Ярко Кекяляйнена было бы получить список клубов, где Панарин хотел бы играть и подписать долгосрочный договор, максимизируя свою торговую ценность. По слухам, неплохим вариантом была бы «Флорида», у которой есть хорошие форварды. Один из таких — 20-летний Боргстрём, который в прошлом сезоне забил 23 гола и отдал 29 передач за университет Денверу, прежде чем сделать свою дебют в НХЛ.

Обмен Панарина, конечно, станет огромным ударом по «Коламбусу», но компенсация позволяет минимизировать потери и сосредоточиться на будущем. Это возвращает нас к ситуации с Сергеем Бобровским, который будет требовать большую зарплату. Единственный смысл сохранять Панарина до дедлайна — это если команда не будет попадать в плей-офф», — отметил Рид.

Панарин не знает, хочет ли провести в «Коламбусе» 8 лет. И он не врёт
Болельщики точно не будут жечь его майки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент