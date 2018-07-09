Минское «Динамо» объявило о переходе защитника Уиркоша, ранее выступавшего в НХЛ

Минское «Динамо» приобрело габаритного защитника Патрика Уиркоша, информирует пресс-служба белорусского клуба.

Фото доступно в «твиттере» минского клуба.

27-летний хоккеист имеет опыт игры в НХЛ, ранее он выступал за «Оттаву Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». Предыдущий сезон канадский спортсмен провёл в АХЛ в составе команды «Ютика Кометс». Он набрал 37 (10+27) очков в 58 сыгранных матчах.



В 2015 году Уиркош стал чемпионом мира в составе сборной Канады. На турнире, который проходил в Чехии, защитник записал на свой счёт 4 (1+3) результативных балла в 10 встречах.