«Трактор» продлил на один год контракт с нападающим Сергеем Сентюриным

Челябинский «Трактор» продлил контракт с нападающим Сергеем Сентюриным на один сезон, информирует официальный сайт КХЛ.



30-летний хоккеист выступает за нынешний клуб с 2016 года. В минувшем сезоне он провёл две игры в регулярном сезоне, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



Ранее стало известно, что челябинская команда продлила соглашение с 18-летним нападающим Виталием Кравцовым. Новый контракт рассчитан на один сезон.

В прошедшем сезоне «Трактор» добрался до финала Западной конференции КХЛ, где уступил в четырёх матчах будущему обладателю Кубка Гагарина — «Ак Барсу».

«Трактор» подписал новый контракт с Виталием Кравцовым на один сезон