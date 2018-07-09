Кокарев: к новому сезону подхожу с позитивными эмоциями

Нападающий «Витязя» Денис Кокарев поделился впечатлениями от пребывания в новой команде. 32-летний форвард перебрался в клуб из Подольска в конце мая.



«Подхожу к новому сезону с положительными эмоциями. Ребята хорошо отдохнули, готовы к работе. Будем готовиться к новому сезону. Со своей стороны могу пожелать всем успеха. В начале карьеры я уже играл в Подольске, но не в «Витязе», а в ХК МВД. Можно сказать, теперь всё возвращается на круги своя. Наверняка будет присутствовать небольшая ностальгия. Я знаю Подольск, так что всё прекрасно. Знаком со многими ребятами, с кем-то из них даже играл в одной команде, с Сашей Сёминым в сборной пересекались», — сказал Кокарев в интервью клубной пресс-службе.



Сегодня, 9 июля, хоккеисты «Витязя» вышли из отпуска и приступили к медосмотру.

«Витязь» вышел из отпуска, хоккеисты проходят медосмотр