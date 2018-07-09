Пастрняк пошутил над Коваржем после его перехода в НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поздравил соотечественника — Яна Коваржа, подписавшего однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».



«Поздравляю моего хорошего друга Яна Коваржа с подписанием контракта с «Айлендерс». Желаю тебе всего наилучшего, друг. Кстати, так он обматывает клюшку. Наконец-то я не буду игроком, у которого худшая обмотка в лиге!» — написал Пастрняк на своей странице в сети «Твиттер».

Фото доступно на странице Давида Пастрняка в «Твиттере».

Коварж в течение пяти предыдущих лет выступал в КХЛ, защищая цвета магнитогорского «Металлурга».