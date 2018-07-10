NY Post: если бы Кравцов выкупил свой контракт у «Трактора», КХЛ подала бы в суд

Издание New York Post прокомментировало подписание нового однолетнего контракта челябинского «Трактора» с нападающим Виталием Кравцовым, который на нынешнем драфте был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером.



«Получилось так, что «Рейнджерс» и Кравцов готовы ждать друг друга ещё год. Виталий остался в России, как только возникла возможность конфликта с его последним годом контракта. Источники сообщают, что КХЛ готова была подать жалобу, если бы Кравцов попытался выкупить второй год его контракта новичка с «Трактором». Процесс арбитражного слушания мог бы затянуться на несколько месяцев, в течение которых форвард не смог бы играть по обе стороны океана.

Кравцов и «Рейнджерс» стремились к тому, чтобы он начал свою адаптацию к североамериканской жизни и манере игры в АХЛ, но в итоге все согласились на то, чтобы избежать судебного разбирательства. В конце сезона он будет свободен от своих обязательств в КХЛ. Таким образом, Кравцов не приедет в тренировочный лагерь «Рейнджерс» и не сыграет на турнире новичков в Траверс-Сити, но остаётся кандидатом на попадание в молодёжную сборную России», — отметил обозреватель издания Ларри Брукс.