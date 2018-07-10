«Айлендерс» заключили долгосрочный контракт с тафгаем Россом Джонстоном

«Нью-Йорк Айлендерс» заключил новый контракт с нападающим Россом Джонстоном, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре сезона. Зарплата хоккеиста составит $ 1 млн.

В минувшем сезоне канадский форвард, известный своей силовой манерой игры, забросил 3 шайбы и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 62 штрафных минутах. В 38 играх «регулярки» АХЛ за «Бриджпорт Саунд Тайгерз» Джонстон набрал 11 (3+8) очков и заработал 113 минут штрафа.

Всего за карьеру в НХЛ Джонсон отметился 6 (3+3) очками в 25 встречах при показателе полезности «0» и 66 штрафных минутах.

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