Игроки основного состава московского «Динамо» вышли из отпуска

Хоккеисты основного состава московского «Динамо» вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба.

«На протяжении трёх дней хоккеисты, разделённые на три группы, пройдут углубленное медицинское обследование, которое покажет общее состояние здоровья спортсменов и поможет получить данные, на основании которых будут разработаны рекомендации для тренерского штаба и скорректирован как общий, так и индивидуальный тренировочный процесс, что поможет более функционально подвести команду к началу сезона.

9 июля медосмотр прошла первая группа, состоявшая в основном из молодых игроков. 11 июля медосмотр пройдут лидеры команды и легионеры», — сообщается на официальном сайте московского клуба.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».