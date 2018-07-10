Э. Галимов: спасибо Назарову и его штабу, что позволили сохранить здоровье

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов, недавно заключивший новый контракт с клубом, рассказал о пропущенном плей-офф минувшего сезона и поделился ожиданиями от нового чемпионата.

«Новый контракт? На самом деле причин для волнения не было: травму колена залечил. Что касается «Локомотива», то «Нефтехимик» сразу выразил заинтересованность в моих услугах, поэтому между Ярославлем и Нижнекамском состоялся обмен.

Я не сыграл в плей-офф? Если откровенно, на эмоциях рвался в бой, стремился помочь родной команде. Но сейчас, когда эмоции схлынули, хочу выразить благодарность Андрею Викторовичу Назарову и его штабу — за то, что охладили юношеский максимализм, не бросили на амбразуру и дали возможность сохранить здоровье. Объективно говоря, учитывая жёсткость серии, рецидив травмы колена мог произойти в любой момент.

Год назад у команды была очень качественная летняя подготовка, мы ровно прошли сезон, постоянно находились в группе лидеров Востока. Сейчас в Нижнекамске вновь идёт большая работа, поэтому никаких поводов для пессимизма не вижу. Каждый раз нужно ставить еще более высокие задачи, выходить во второй раунд плей-офф, третий и так далее. Наша молодая команда прекрасно понимает, что выстрелить тяжело, а сохранить свои позиции — ещё тяжелее. Плюс, возможно, существует так называемый синдром второго сезона. Но, думаю, для нас все эти моменты станут только дополнительными раздражителями», — цитирует Галимова Russia-Hockey.