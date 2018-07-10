Братья Стрельцовы и Семён Валуйский продолжат карьеру в «Адмирале»

Как стало известно «Чемпионату», «Адмирал» в ближайшее время пополнится тремя российскими нападающими. Свою карьеру в клубе из Владивостока продолжат Александр и Василий Стрельцовы, а также Семён Валуйский. Все трое в минувшем сезоне выступали за тольяттинскую «Ладу», которая покинула состав участников КХЛ.

Александр Стрельцов в сезоне-2017/18 провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «-6».

Василий Стрельцов в минувшем сезоне забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу в 22 играх «регулярки».

27-летний Семён Валуйский отметился 14 (7+7) баллами в 34 встречах регулярного сезона-2017/18.

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