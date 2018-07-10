«Салават Юлаев» представил форму для предсезонных турниров

«Салават Юлаев» в официальном «инстаграме» представил форму для предсезонных турниров: Кубка губернатора Челябинской области и Кубка Республики Башкортостан.

Фото также можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Салавата Юлаева».

С 11 по 15 июля хоккеисты будут проходить медосмотр, сдавать тесты и проведут первые командные тренировки. 16 июля уфимский клуб отправится в Финляндию, где будет тренироваться до 27 июля в спортивном комплексе Виерумяки.

После этого команда вернётся в Уфу, где будет заниматься до 13 августа. С 14 по 18 августа «Салават» примет участие в турнире Кубок губернатора Челябинской области.

С 19 августа юлаевцы продолжат тренировки в Уфе, а с 25 по 28 августа примут участие в Кубке Республики Башкортостан.