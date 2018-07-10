Columbus Dispatch: клуб должен обменять Панарина, он не должен уйти, как Таварес

Обозреватель издания The Columbus Dispatch Майкл Эрейс прокомментировал возможный обмен нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в другую команду за год до окончания контракта.

«Нежелание Панарина разговаривать о продлении договора поставило «мундиры» в ужасную ситуацию. Клуб хочет построить атаку вокруг него, потому что Артемий — суперталантливый форвард, и его отказ — это серьёзная проблема. Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен в ближайшие дни хочет встретится с Панариным лично и посмотреть ему в глаза, он хочет подчеркнуть достоинства игры в «Коламбусе». И хочет показать Панарину дорожную карту к успеху, даже если она уже пунктиром начерчена в другую сторону. Артемий — один из 15 лучших форвардов лиги, его уровень мастерства просто незаменим. Но это выбор Панарина и его право. Через год он получит огромную прибавку к своей шестимиллионной зарплате. Куда он хочет потратить свои деньги?

Он не хочет выглядеть плохим парнем, уходя из команды, но это не работает. Его решение разбивает сердца многих болельщиков. Если у него есть честность и ответственность, он с этим столкнётся. Он будет вынужден играть в странной обстановке, пока его не обменяют. Если Панарин хочет уйти, он должен понять, что это будет решение Кекяляйнена, который будет пытаться сделать как можно лучше для клуба. Это может занять время. Если он хочет уйти, «мундиры» обязаны его обменять. Они не могут позволить себе ситуацию с Джоном Таваресом, который покинул «Нью-Йорк Айлендерс» просто так», — отметил Эрейс.