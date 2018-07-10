Чебыкин: рад оказаться в Уфе, «Салават» — отличный клуб с богатой историей

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Чебыкин, пополнивший состав клуба в это межсезонье, поделился ожиданиями от нового сезона.

«Очень рад оказаться в Уфе. «Салават Юлаев» — отличный клуб с богатой историей. Самочувствие нормальное, но как и всегда на сборах, немного тяжеловато. Все себя увереннее чувствуют на льду. Наверное, волнение было вчера, а сегодня уже плотная игра.

Как отдохнул? Очень насыщенно: слетал с друзьями в Грузию, также погостил у бабушек и дедушек в Забайкалье.

Задачи у меня максимальные – как личные, так и командные. Хочется влиться в уфимскую хоккейную семью и вне зависимости, где я буду играть, показывать свой максимум и помогать команде», — цитирует Чебыкина официальный сайт клуба.