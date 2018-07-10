Н. Ли: «Салават» — новая страница в карьере, хочу показать себя, чтобы заметили

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Ли, пополнивший состав клуба в это межсезонье, поделился ожиданиями от нового сезона.

«Всё отлично – хорошо отдохнул и набрался сил к новому сезону. Впечатления позитивные, новая страница в моей карьере, собрались хорошие дружелюбные ребята.

Соскучился ли я по льду? Конечно! Был долгий перерыв – в прошлом году вылетели в первом раунде плей-офф. Долго не катались. Занимался с тренером по физподготовке, катался на льду, приходил в себя и набирал форму. Хорошо подготовился и хорошо себя чувствую.

Конкуренция? Мне это добавляет больше мотивации, хочется показать себя, проявить свои лучшие качества, чтобы тебя заметили», — цитирует Ли официальный сайт клуба.