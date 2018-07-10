Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев получил статус НСА

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев в результате решения арбитражной комиссии получил статус неограниченно-свободного агента (НСА). Об этом сам хоккеист сообщил «Чемпионату».

«Меня признали неограниченно-свободным агентом в связи с невыплатой клубом заработной платы, личных бонусов, командных премиальных и отсутствием компенсации за оплату лечения. Так что теперь мои руки развязаны, открыт для предложений», — сказал Григорьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист забросил 6 шайб и сделал 9 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+13». В плей-офф участия не принимал.

За карьеру в КХЛ также выступал в составе «Салавата Юлаева», «Барыса», «Локомотива», «Адмирала» и «Авангарда». В общей сложности Григорьев набрал 61 (21+40) очко в 373 играх при полезности «+37».