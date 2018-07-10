Россиянин Пушков – лучший тренер Беларуси сезона-2017/18

51 спортивный журналист определял лучшего хоккейного тренера прошедшего сезона чемпионата Беларуси. Лучшим стал наставник ХК «Неман» Сергей Пушков. Под руководством 54-летнего специалиста клуб из Гродно стал чемпионом Экстралиги. Кроме того Пушков возглавлял национальную сборную Беларуси во время чемпионата мира, однако от вылета из элиты мирового хоккея спасти её не смог.



Ранее Пушков возглавлял «Химик СКА», молодёжную сборную Беларуси и «СКА-Карелия». Сергей является чемпионом мира—1993 в составе сборной России.