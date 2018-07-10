«Автомобилист» подписал контракты с тремя хоккеистами

ХК «Автомобилист» продлил контракты со своими воспитанниками Максимом Рассейкиным и Владимиром Кузнецовым и заключил трёхлетнее соглашение с вратарём Михаилом Исаевым.



20-летний Рассейкин с 2014 года выступал за “Авто”, всего в МХЛ отыграл 118 игр, в которых набрал 71 (37+34) очко. В КХЛ нападающий дебютировал в 2015 году, всего за “Автомобилист” сыграл 40 матчей, набрав 3 (2+1) очка. Также в прошедшем сезоне Максим успел провести две игры за “Горняк”, отметившись результативной передачей.



20-летний Кузнецов провёл в МХЛ 48 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков. Два года выступал в юниорской лиге Квебека за Acadie-Bathurst Titan, где в 142 матчах набрал 138 (63+75) очков.



17-летний голкипер Михаил Исаев два предыдущих сезона выступал в «Ладье», где из 28 игр выиграл 10, отразив 557 бросков с коэффициентом надежности 2.78.